«Благодійні прокатушки» організовують 19 лютого у Тернополі. Всіх охочих чекають у Savich-Parkу з 17 до 20.00. Усі виручені кошти спрямують на «Казкове авто» для дітей з інвалідністю.

«Це хороша можливість весело та з користю провести час, а окрім цього – зробити добру справу!», – каже співорганізатор дійства Олександр Хома. На «Благодійних прокатушках» чекають і дітей, і дорослих.

«У Тернополі вперше відбуваються «Благодійні прокатушки» у підтримку акції «Казковий автомобіль!» Участь вартує 100 грн., що дорівнює вартості диску, який кожен учасник отримує у подарунок + 1 сноутюб для катання! Усі зібрані кошти будуть спрямовані на купівлю автомобіля для дітей з інвалідністю!».

Діти з інвалідністю у Тернополі мають потребу в транспортуванні, вирішити яку планують за допомогою «Казкового авто». Допомогти у реалізації благодійних планів можуть всі охочі.

Софія Романська