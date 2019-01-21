У Тернополі організовують благодійний гаражний розпродаж

21/01/2019 Розмір тексту:

Благодійний гаражний розпродаж організовують в обласному центрі останньої неділі січня.

Під час ярмарку продаватимуть різноманітні предмети побуту, електротехніку, сувеніри, іграшки, прикраси. Жителі краю можуть пожертвувати речі для проведення розпродажу. А виручені кошти підуть на потреби чотирилапих, а також створення для них притулку.

«Благодійні акції суттєво допомагають нам не загрузнути в боргах. Тому дуже просимо не полінуватись та переглянути свої речі: предмети побуту, кухонне начиння, прикраси, сумки, гаманці, книги, іграшки, картини, сувеніри, електроприлади тощо. Адже те, що стало вже непотрібним вам, може значно допомогти безпритульним тваринкам. Довідки за тел. 068 445 24 46», – повідомляє керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Додамо, волонтери у Тернополі опікуються десятками безпритульних тварин. Відтак охочих подарувати їм дім, просять зголошуватися.

Софія Романська