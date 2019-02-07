У Тернополі організовують благодійну барахолочку

07/02/2019 Розмір тексту:

«Річ у поміч», – таку акцію організовують у Тернополі 10-го лютого. Під час благодійної барахолочки продаватимуть різноманітні побутові речі. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Долучитися до проведення благодійної акції «Річ у поміч» можуть всі охочі. За словами волонтерів, наразі триває збір речей. Тернополяни можуть пожертвувати не лише одяг, а й різноманітні сувеніри та побутові речі. Все, що вдасться зібрати до проведення акції, потім продаватимуть під час благодійної барахолочки.

«10-го лютого відбудеться благодійна барахолочка “Річ в поміч” за адресою вул. Лесі Українки 4 (ресторан Рандеву). Тож оголошуємо збір речей – чоловічі, жіночі речі, дитячі одяг та взуття. Усі, виручені від продажу речей, кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин. Можна звертатися за телефоном: тел. 068 445 24 46», – повідомила керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Благодійні ярмарки у Тернополі проводять регулярно. Таким чином волонтери намагаються зібрати кошти, щоб опікуватися безпритульними тваринами.

Софія Романська