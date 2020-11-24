Безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ та гепатит організовують у Тернополі. Дізнатися свій статус можна буде у середу з 11.00 до 13.00. Акцію проводять з нагоди Європейського тижня тестування на ВІЛ та гепатит.

В Україні кожна друга людина з ВІЛ не знає про свій статус. На ранніх стадіях ВІЛ не має жодних симптомів, – каже лікарка-методистка обласного центру здоров’я Наталія Бугера. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, майже мільйон громадян не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С. Ще 60 000 — не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

“На ранніх стадіях ВІЛ не має жодних симптомів. Що раніше ви дізнаєтесь про ВІЛ, то швидше розпочнете лікування. Дізнатися про ВІЛ-позитивний статус більше не означає вирок. ВІЛ-позитивні українці можуть отримувати лікування безоплатно, мати здорових дітей та жити довгим життям. У випадку з вірусними гепатитами раннє виявлення також дуже важливе. Гепатити рідко мають гостру форму та перетікають безсимптомно. Більшість хворих дізнається про те, що інфіковані, коли хвороба вже значно вплинула на печінку. Нині 1 мільйон українців не знають, що мають гепатит С, а близько 500 тисяч — про вірус гепатиту В у своєму організмі”.

Тестування анонімне. У Тернополі акція пройде біля торгового центру “Подоляни”.