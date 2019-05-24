Бандерівські читання організовують у Тернополі у рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь».

Тернополянам презентували книжку «Економічний націоналізм та соціальна справедливість».

Книжка стала напрацюванням VІ Бандерівських читань, – розповідає організатор заходу Юрій Сиротюк. До збірки відібрали найцікавіші наукові статті провідних вчених та дослідників економічного націоналізму, аналіз світового досвіду і соціально-економічних реформ в Україні.

«В Україні намагаються створити ілюзію, що є лише два економічні полюси: державний соціалізм та ультралібералізм. Світовий досвід свідчить, що провідні країни світу давно відмовилися або активно відмовляється від цих економічних крайнощів та обирають шлях економічного націоналізму. Саме цей шлях забезпечує успіх економічного прориву країн, що розвиваються, та закріплює економічне панування провідних країн. Економічний націоналізм дозволяє здійснити прорив для країн, що розвиваються і закріпити лідерство для передових країн.», – зазначив Юрій Сиротюк.

Під час семінару тернополянам розповіли про десятьох лідерів, які здійснили економічний прорив у своїх країнах. Зокрема, проаналізували вплив Дональда Трампа (США) та Шіндзо Абе (Японія).

Софія Романська