Ветерани російсько-української війни збираються у понеділок о 10.00 під «білим домом» у Тернополі. Активісти вимагатимуть у діючої влади відмовитися від будь-яких домовленостей з ордло.

Акція “Рішуче дій” викликана зрадницькими ініціативами представників теперішньої влади, – каже керівник обласного штабу «Правий сектор» Назар Сарабун. Братимуть участь в акції ветерани російсько-української війни.

«Акція пройде під національними синьо-жовтими та червоно-чорними стягами без партійної чи будь-якої іншої символіки. Оскільки ми ставимо за мету об’єднати максимум людей для боротьби за українські інтереси та не допустити їх “зливання”.

Такі акції пройдуть у більшості регіонів України. Активісти очікують реакції від представників влади регіонального і центрального рівнів.

Софія Романська