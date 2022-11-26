Гігієнічні та продуктові набори вручили переселенцям з південно-східних областей. Люди втекли з територій, де проходять запеклі бої. Відтак деякі з них потребують навіть змінного одягу та гігієнічних засобів.

Тетяна із сім’єю приїхала в Тернопіль із Слов’янська. За сусіднє село Богородичне, де жила мама Тетяни, йшли запеклі бої.

«Коли туди зайшли українські військові і почали скидати фото зруйнованих окупантами будинків, потрапила у лікарню, серце не витримує. Ще й досі не можу переглядати без сліз ці фото. Дуже вдячна Тернопільському благодійному фонду «Карітас», бо така допомога зараз вкрай необхідна».

Продуктові, гігієнічні, індивідуальні, сімейні, дитячі набори та пакунки для осіб з інвалідністю роздавали в рамках проекту «Харчова та гігієнічна безпека для внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів».