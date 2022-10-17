Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації завершили оновлення у Тернополі в’їзного знаку зі сторони Львівської траси.

«У Тернополі є п’ять в’їзних знаків з різних сторін міста. Цього року управління житлово-комунального господарства замовило обстеження технічного стану вказівних знаків «Тернопіль» при в’їзді у наше місто. Деякі з них потребували реконструкції чи повного відновлення, – розповідає начальник відділу благоустрою та екології міської ради Оксана Лобурак. – На сьогодні завершились роботи з відновлення знаку зі сторони Львівської траси. В рамках реконструкції проводилась заміна облицювання та оновлення зовнішнього вигляду, територію навколо облаштовано фігурними елементами мощення. Також відновлений герб міста Тернополя та впорядковано зелену зону».

Нагадаємо, у серпні завершилися роботи з відновлення виїзного знаку на вул. Бережанській.