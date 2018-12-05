У Тернополі оголосили “жовтий рівень”

04/12/2018 Розмір тексту:

Упродовж доби на Тернопільщині передбачають суттєве ускладнення погодних умов. Через перепади температурних показників і ймовірні опади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, – попереджають метеорологи. Відтак в області оголошено «жовтий рівень» системи оповіщення.

Жителів краю просять без нагальної потреби не вирушати у далекі мандрівки та при можливості не залишати автомобілі біля контейнерних майданчиків, дерев чи фасадів будинків. Поліція просить дотримуватися дистанції та безпечної швидкості на автошляхах.

Під час ускладнення погодних умов комунальники працюватимуть у посиленому режимі.

Як повідомив начальник управління ЖКГ міської ради Олег Соколовський, у Тернополі використовують понад 60 одиниць техніки для очищення тротуарів і доріг.

«Якщо тернополяни мають претензії до очищення доріг і тротуарів, просимо про це повідомляти безпосередньо управлінню або міській раді. Оскільки в мене особисто були зауваження до роботи деяких підприємств, що стосується насамперед очищення вулиць. Будемо з’ясовувати, як можна поліпшити роботу, щоб наше місто навіть під час складних погодних умов виглядало чистим і охайним».

Софія Романська