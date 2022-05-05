У Тернополі оголосили конкурс на кращу ідею реконструкції Старого парку

Тернопільська міська рада оголосила відкритий конкурс на кращу концептуальну ідею реконструкції території Старого парку в місті Тернополі.

Про це повідомляє офіційний сайт міської ради.

Конкурс проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 27 квітня 2022 року №380 «Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою російської культури» та системної і повної дерусифікації та декомунізації в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

До участі у відкритому конкурсі запрошуються фахівці, авторські колективи, представники громадськості, які подали на конкурс проєкти ескіз-ідей в текстовій та графічній формі на адресу Тернопільської міської ради, вул. Листопадова, 5, електронна адреса: presamr@gmail.com

Перед учасниками конкурсу ставиться завдання розробити кращу концептуальну ідею, щодо:

назви парку;

вирішення ландшафтних та садово-паркових об’єктів;

об’єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва;

композиційної узгодженості з урахуванням містобудівного значення місця розташування;

проведення комплексного благоустрою території.

Об’єкти мають бути спорудженні з довговічних матеріалів.

Склад ескізного проекту

Ескізний проєкт повинен бути виконаний в інформаційно доступній формі для розкриття ідейного змісту.

ситуаційний план М 1:2000 (надається організатором конкурсу);

схема-генплану (в довільній формі);

плани, фасади, розрізи (в довільній формі);

макет об’єкту (в довільній формі за наявності);

ілюстративні матеріали (в довільній формі);

пояснювальна записка (формату А-4).

Конкурсні матеріали подаються анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому кутку на перших сторінках усіх матеріалів ескізного проекту пояснювальній записці.

Графічні та текстові матеріали оформляються та подаються державно мовою.

Термін проведення конкурсу

Тривалість проведення конкурсу – один місяць з 09.05.2022р. по 09.06.2022р.

Підсумки конкурсу підводяться після вказаного терміну та попереднього розгляду конкурсною комісією, яка утворюється міським головою, з додатковим повідомленням в засобах масової інформації.

Перед прийняттям остаточного рішення конкурсна комісія враховує результати опитування громадської думки щодо представлених ескізних проектів.

За результатами конкурсу відбирається три кращі пропозиції.

Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу реалізацію проєкту

Учасниками конкурсу не можуть бути члени конкурсної комісії, відповідальний секретар конкурсу.

Конкурсна комісія не розглядає:

відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;

такі, що не відповідають вимогам умовам конкурсу.

Такі матеріали можуть бути рішенням конкурсної комісії допущені до участі на виставці конкурсних пропозицій з позначкою «Поза конкурсом».

Конкурсні пропозиції повертаються авторам, на їх вимогу, протягом тижня після проведення конкурсу. Після цього терміну організатори конкурсу не несуть відповідальності за зберігання проектів.