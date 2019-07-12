Галицька бригада організувала у Тернополі челендж «заCHECK-INся з нацгвардійцем». Жителям міста пропонували робити селфі з військовими. Автору найкращого фото обіцяють подарунок від другої окремої Галицької бригади. Конкурс триватиме до першого серпня.

У челенджі в Тернополі взяло участь п’ятнадцять нацгвардійців. З ними могли фотографуватися всі охочі. Тернополяни публікували світлини у соціальних мережах.

«Челендж «заCHECK-INся з нацгвардійцем» також стартував у Рівному, та Ужгороді. Жителі цих міст могли отримати незабутній день разом з гвардійцями, навчитись надавати домедичну допомогу, скуштувати військової каші, навчитись безшумно пересуватись, розбирати та збирати зброю. Ми пропонували тернополянам зробити селфі з військовослужбовцем Нацгвардії, запостити фото у соціальні мережі, тегнути друга та чекати на перемогу. Потрібно не забути і про хештег: #nguternopil», – повідомила прес-офіцер Національної гвардії України Аліна Новікова.

Додамо, челендж «заCHECK-INся з нацгвардійцем» окрім Тернополя організували ще й у Рівному, Львові та Ужгороді. Оскільки саме у цих містах дислокується 2-га окрема Галицька бригада.

Софія Романська