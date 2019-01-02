У Тернополі оголосили конкурс: дадуть по 200 тисяч гривень

02/01/2019 Розмір тексту:

Конкурс із соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів оголосило управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Взяти участь у ньому можуть громадські організації та благодійні фонди.

Вперше надання послуг потребуючим категоріям населення недержавними установами за рахунок бюджетних коштів запровадили з вересня 2018 року. Переможцями конкурсу минулого року стали Тернопільський благодійний фонд “Карітас” і Тернопільська міська громадська організація родини дітей-інвалідів “Дитина”. Кожна з організацій отримала із міського бюджету по 50 тисяч гривень на реалізацію соціального замовлення. До кінця 2018 року вони надавали допомогу одинадцятьом онкохворим тернополянам та шістнадцятьом інвалідам з дитинства після вісімнадцяти років.

Наприкінці грудня минулого року виконавчий комітет прийняв рішення «Про проведення конкурсу з соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів». У ньому визначили такі ж послуги на соціальне замовлення як і раніше: денний догляд за особами з інвалідністю з дитинства після 18 років та паліативний догляд за особами з онкологічними захворюваннями IV стадії. Для надання кожної послуги у бюджеті передбачено по 200 тисяч гривень.

Участі у конкурсі можуть взяти недержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги відповідно до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. № 1039. У рішенні також зазначено, що конкурсні пропозиції прийматимуть до 28 січня 2019 року в управлінні соціальної політики, що на вулиці Лисенка, 8. Форма документів, які треба подати та інші додатки доступні для перегляду та завантаження тут. Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 29 січня о 10.00 в управлінні соціальної політики у кабінеті №15. Результати конкурсу мають бути оприлюднені до першого лютого 2019 року.

Ольга Трач