Купальний сезон у Тернополі офіційно відкривається 10 липня. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 8 липня.

– Це традиційне рішення, яке ми приймаємо щороку, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – У нас є два сертифіковані пляжі «Дальній» і «Циганка». Пропонуємо розпочати купальний сезон 10 червня і завершити 15 вересня 2022 року. КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» на території «Циганки», а ФОП Івасишин на території «Дальнього» пляжу мають облаштувати місця масового відпочинку людей та організувати роботу рятувального посту з чергуванням матросів-рятувальників протягом всього купального сезону, забезпечити їх обладнанням та іншими необхідним речами.

У міській раді також повідомили, що перед початком купального сезону рятувальники обстежили та очистили дно акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів. Вони також позначили буйками ту частину водойми, яка відведена для купання людей. Окрім цього облаштували сам пляж та розмістили інформаційні таблички про дотримання протиепідемічних заходів під час перебування біля водойми.