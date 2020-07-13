За вчиненння хуліганських дій відповідатиме перед Законом 36-річний тернополянин. Чоловік грубо порушив громадський порядок з особливою зухвалістю та цинізмом.

Подія трапилася в обласному центрі 12 липня близько обіду, повідомляють у поліції. На лінію «102» зателефонував 24-річний тернополянин та повідомив, що на вулиці Текстильна невідомий чоловік накинувся на нього з погрозами та вдарив в обличчя.

На місце події виїхали працівники поліції. Як з’ясувалося, потерпілий на власному авто їхав додому, коли його обігнала іномарка та перекрила рух. З автівки вийшов водій та розпочав конфлікт. Він заявляв, що декілька хвилин тому потерпілий підрізав його на дорозі, намагаючись оминути затори. Хуліган зухвало вимагав просити вибачення у нього та в його дружини, котра перебувала в салоні автомобіля, вдарив жертву кулаком в обличчя, а тоді сів в авто та поїхав.

Дебошира поліцейські розшукали. Той свою провину визнав. За фактом протиправного діяння слідчі розпочали кримінальне провадження згідно статті 296 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожують штрафні санкції.