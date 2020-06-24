Поліцейські з’ясовують обставини отримання тернополянином проникаючого поранення.

Як повідомляють в ГУ НП, до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків обласної лікарні про те, що до них доставлено жителя обласного центру, 1988 року народження, з проникаючим пораненням грудної клітки. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, котрий, ймовірно, причетний до нанесення тілесних ушкоджень тернополянину. Це 46-річний житель обласного центру. Зі слів кривдника, він завдав тілесні ушкодження своєму знайомому в ході конфлікту. Наразі з’ясовуються обставини злочину, а також поліцейські шукають знаряддя, яким було завдано поранення потерпілому.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 121 КК.