У Тернополі одночасно колядуватимуть понад тисяча людей

30/12/2018 Розмір тексту:

Тернополян запрошують на масове виконання коляди. За планами організаторів, одночасно колядуватиме понад тисячу людей.

Масове колядування заплановане на 8-ме січня в одному з торгових центрів міста. Приєднатися до тисячоголосся колядників можуть всі охочі.

«Маємо цього року таку амбітну ідею – почути тисячоголосся колядників у Тернополі! Такого ще ніколи не було! Запрошуємо всіх тернополян і гостей нашого файного міста до спільної коляди 8-го січня у ТРЦ “Подоляни”!

Долучайтеся до цього чарівного Різдвяного дійства, щоб наші коляди підхопили українці по цілому великому Світу!», – повідомив співорганізатор дійства Андрій Костюк.

Додамо, минулого року до масового виконання коляди у Тернополі долучилося понад півсотні співаків. Цьогоріч організатори планують зібрати вдвічі більше колядників, серед яких будуть професійні вокалісти і музиканти.

Софія Романська