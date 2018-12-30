У Тернополі одночасно колядуватимуть понад тисяча людей
Тернополян запрошують на масове виконання коляди. За планами організаторів, одночасно колядуватиме понад тисячу людей.
Масове колядування заплановане на 8-ме січня в одному з торгових центрів міста. Приєднатися до тисячоголосся колядників можуть всі охочі.
«Маємо цього року таку амбітну ідею – почути тисячоголосся колядників у Тернополі! Такого ще ніколи не було! Запрошуємо всіх тернополян і гостей нашого файного міста до спільної коляди 8-го січня у ТРЦ “Подоляни”!
Долучайтеся до цього чарівного Різдвяного дійства, щоб наші коляди підхопили українці по цілому великому Світу!», – повідомив співорганізатор дійства Андрій Костюк.
Додамо, минулого року до масового виконання коляди у Тернополі долучилося понад півсотні співаків. Цьогоріч організатори планують зібрати вдвічі більше колядників, серед яких будуть професійні вокалісти і музиканти.
Софія Романська
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