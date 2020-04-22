Кримінальне провадження за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо жительки обласного 1988 року народження. Через ревнощі жінка пішла на злочин.

В вівторок, 21 квітня на лінію «102» надійшло повідомлення від тернополянки. Вона попросила притягнути до відповідальності її знайому, від рук якої потерпіла.

Жінка розповіла, що повертаючись від подруги біля під’їзду багатоповерхівки зустріла 32-річну знайому. Між ними виникла словесна перепалка, причиною стали почуття приятельки до її хлопця. Погрози переросли в дії. Як наслідок, підозрювана накинулася на потерпілу з кулакати й нанесла декілька ударів в область голови та тулуба.

Тепер зловмисниці доведеться відповідати перед законом відповідно до ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Санкція якої передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Міру покарання зловсминиці обере суд.