Придумати солодку візитку Тернополя пропонують любителям та професіоналам-кондитерам. Кондитерський виріб стане солодким подарунком, який асоціюватиметься з нашим містом, і який гості і туристи зможуть забрати із собою у якості смачного сувеніру.

Конкурс на кращий тернопільський пляцок відбудеться 25-27 жовтня на Театральному майдані під час фестивалю «На каву і до кави в Тернопіль».

– Так склалося, що у нас немає свого гастрономічного продукту, який би можна було взяти із собою, як смачний сувенір з Тернополя, – каже Тарас Ковальчук, директор Туристично-інформаційного центру Тернополя. – Говоримо про солодкий, смачний сувенір, крім виробів нашої кондитерської фабрики. Тому вирішили провести конкурс на кращий рецепт тернопільського пляцку. Ведемо перемовини з найкращими шеф-кухарями України, які увійдуть до журі конкурсу. Такий досвід вже є в Одеси – вони на конкурсі серед жителів обрали торт «Фонтан». Зараз його можна купити у багатьох закладах, як громадського харчування, так і туристичного центру Одеси. Аналогічним шляхом пішов Миколаїв, і його солодкою візиткою став торт «Миколаївський наполеон». Ми вирішили перейняти цей досвід і створити місцевий гастрономічний продукт – тернопільський пляцок. Будь-які пляцки, які представлені у нашому регіоні, можна вважати тернопільськими. Авторам треба буде подати коротку інформацію про історію виробу та його склад. Журі конкурсу буде дегустувати і визначати трійку найкращих пляцків. Думаю, зробимо також номінацію «Глядацькі симпатії».

Участь у конкурсі безкоштовна. Зголошуватися можуть і господині, які смачно готують, і кондитери- професіонали. Для цього треба звернутися у ТІЦ особисто або зателефонувати. Також форма для електронної реєстрації буде розміщення на сторінці Центру у фейсбуці. За тиждень до конкурсу організатори усім зареєстрованим учасникам повідомлять деталі змагань.

Ольга Трач