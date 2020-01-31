«Краса елегантного віку», – такий конкурс організовують у Тернополі. 3 лютого в обласному драматичному театрі обиратимуть найкрасивішу жінку від 60 до 80-ти років.

Для участі у конкурсі обрали вісім жінок – відвідувачок Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Наразі вони вчаться бути відкритими до публіки, – розповідає тренер проекту Сергій Губарев. Жінки займаються арт-терапією та іншими видами творчості.

«Підготовка до конкурсу включає в себе не лише виснажливі репетиції, а й багато цікавого та пізнавального. Так в майбутньому «титуловані леді» мали можливість поспілкуватися з психологом проекту Любов Медведь, яка допомогла їм розкритися, не боятися публіки, бути відкритими і щирими з глядачем та отримати задоволення і позитивні емоції від участі в проекті. Ще одним напрямком для розслаблення є арттерапія з Рустамом Давлетовим, оскільки це є вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Картини були яскравими та шедевральними, на яких виражено легкість та молодість!».

Перед конкурсом жінки отримають уроки догляду за своєю зовнішністю, а також розвиватимуть власну впевненість і самооцінку.

Софія Романська