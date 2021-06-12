Конкурс вишиваних костюмів серед випускників організували у Тернополі. Національні строї представили десять учнів. Подію приурочили до загальноміського свята «Випускник-2021».

Учасники конкурсу змагаються у трьох номінаціях: «Чоловіча вишивана сорочка», «Дівоча вишивана сорочка» та «Вишивана вечірня сукня випускниці».

«Для мене дуже важливо взяти участь у такому конкурсі. Давно мріяла про це. Завчасно підготувала сорочку, яку вишивали разом з бабусею. Вона для мене особлива, аналогічна автентичній, носити – велике задоволення. Сподіваюся, що журі її гідно оцінить», – каже випускниця Анастасія.

Вишиванки учасників оцінювало журі конкурсу за кількома критеріями. Серед них – оригінальність, відповідність народним традиціям, техніка виконання, цілісність образу.

«Це вже традиційний конкурс у Тернополі. Його проводимо тринадцятий рік поспіль. Професійне журі визначить переможців, на загальноміському святі «Випускник-2021» міський голова їм вручить нагороди. Загалом вишивані костюми цього року дуже цікаві, оригінальні», – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк.

Нагороджуватимуть переможців конкурсу «Вишиваний костюм» на святі «Випускник 2021, яке заплановане 2 липня.