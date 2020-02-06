Вісім осіб змагалися за титул найкрасивішої тернополянки елегантного віку. Конкурс краси для жінок від 60 до 80 років влаштували у Тернопільському обласному драмтеатрі ім. Тараса Шевченка.

До конкурсу краси жінки готувалися заздалегідь. Вони займалися арт-терапією, хореографією, освоювали особливості мейк-апу, – розповідає тренер проекту Сергій Губарев. Конкурсантки також працювали з психологами.

«Це особливий конкурс, у результаті якого корони отримали всі учасниці. У театрі був аншлаг. Лунали гучні оплески глядачів, що прийшли подивитись конкурс красунь-бабусь! Вісім учасниць палко та з відповідним темпераментом продемонстрували своє вміння долати сценічні перешкоди, дивуючи веселою і впевненою поведінкою елегантних панянок. Серед учасниць були жінки, які вже понад два роки відвідують зустрічі соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Атмосфера на конкурсі була особливо чарівною та теплою! Всі учасниці конкурсу отримали подарунки та подяки».

«Конкурс краси елегантного віку» відбувся у Тернополі вперше, подію організували Тернопільський міський територіальний центр та молодіжна ініціатива «Файні внуки».

Софія Романська