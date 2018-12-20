У Тернополі облили фарбою приміщення “Сбербанку”

Про випадок у поліцію повідомила працівниця відділення банку. За фактом умисного пошкодження майна правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомляють Тернополяни.

Зі слів заявниці, інцидент стався вчора, 18 грудня, близько 20-ої години. Невідома особа вилила фарбу та втекла. Втім помітили це лише сьогодні вранці, коли прийшли на роботу.

Завдані збитки оцінили у 6000 гривень. Поліція розшукує причетних до хуліганства осіб.

Нагадаємо, це вже далеко не перший випадок, коли обливають фарбою чи нищать приміщення АТ «Сбербанк» у Тернополі. Місцеві активісти вимагають, щоб “Сбербанк Росії” виїхав з міста, ще з 2014 року. Раніше тернополяни обмалювали та навіть замурували приміщення, розбивали скло відділення банку, розклеювали на його вікнах наклейки з написом “Це банк агресора і він буде закритий”, розмалювали скло балончиками тощо.