КП «Тернопільводоканал» повідомляє, що сьогодні, 21 червня, у різних мікрорайонах міста з’являться тимчасові пункти роздачі питної води.

Мешканці Тернополя зможуть набрати воду для особистих потреб з 08:00 год. по 18:00 год. (до вичерпання запасів) за такими адресами:

вул. Гагаріна, 1;

вул. Романа Купчинського, 7;

вул. 15 Квітня, 37;

перетин вулиць Василя Симоненка–Володимира Великого (Церква святого апостола Петра);

вул. Київська, 10;

вул. Пушкіна, 5;

вул. Євгена Коновальця, 5;

вул. Тараса Протасевича.

А також орієнтовно з 10:00 год. по 20:00 год. (до вичерпання запасів) набрати воду можна у таких локаціях:

вул. Лесі Українки (біля ресторану «Галич»);

вул. Лесі Українки, 10;

вул. Героїв Крут, 3;

вул. Олександра Довженка, 18;

перехрестя вулиць Максима Кривоноса-Миру, 1-А;

вул. Володимира Лучаковського, 14;

вул. Бережанська, 53;

вул. Золотогірська, 8.

Нагадаємо, у зв’язку з технологічною необхідністю і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 01:00 год. 21 червня до 23:00 год. 22 червня тимчасово припинено водопостачання житлових районів «Сонячний», «Аляска», «Північний», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишніх сіл.