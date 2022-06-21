КП «Тернопільводоканал» повідомляє, що сьогодні, 21 червня, у різних мікрорайонах міста з’являться тимчасові пункти роздачі питної води.
Мешканці Тернополя зможуть набрати воду для особистих потреб з 08:00 год. по 18:00 год. (до вичерпання запасів) за такими адресами:
- вул. Гагаріна, 1;
- вул. Романа Купчинського, 7;
- вул. 15 Квітня, 37;
- перетин вулиць Василя Симоненка–Володимира Великого (Церква святого апостола Петра);
- вул. Київська, 10;
- вул. Пушкіна, 5;
- вул. Євгена Коновальця, 5;
- вул. Тараса Протасевича.
А також орієнтовно з 10:00 год. по 20:00 год. (до вичерпання запасів) набрати воду можна у таких локаціях:
- вул. Лесі Українки (біля ресторану «Галич»);
- вул. Лесі Українки, 10;
- вул. Героїв Крут, 3;
- вул. Олександра Довженка, 18;
- перехрестя вулиць Максима Кривоноса-Миру, 1-А;
- вул. Володимира Лучаковського, 14;
- вул. Бережанська, 53;
- вул. Золотогірська, 8.
Нагадаємо, у зв’язку з технологічною необхідністю і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 01:00 год. 21 червня до 23:00 год. 22 червня тимчасово припинено водопостачання житлових районів «Сонячний», «Аляска», «Північний», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишніх сіл.