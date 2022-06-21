КП «Тернопільводоканал» повідомляє, що сьогодні,  21 червня, у різних мікрорайонах міста з’являться тимчасові пункти роздачі питної води.

Мешканці Тернополя зможуть набрати воду для особистих потреб з 08:00 год. по 18:00 год. (до вичерпання запасів) за такими адресами:

  • вул. Гагаріна, 1;
  • вул. Романа Купчинського, 7;
  • вул. 15 Квітня, 37;
  • перетин вулиць Василя Симоненка–Володимира Великого (Церква святого апостола Петра);
  • вул. Київська, 10;
  • вул. Пушкіна, 5;
  • вул. Євгена Коновальця, 5;
  • вул. Тараса Протасевича.

А також орієнтовно з 10:00 год. по 20:00 год. (до вичерпання запасів) набрати воду можна у таких локаціях:

  • вул. Лесі Українки (біля ресторану «Галич»);
  • вул. Лесі Українки, 10;
  • вул. Героїв Крут, 3;
  • вул. Олександра Довженка, 18;
  • перехрестя вулиць Максима Кривоноса-Миру, 1-А;
  • вул. Володимира Лучаковського, 14;
  • вул. Бережанська, 53;
  • вул. Золотогірська, 8.

Нагадаємо, у зв’язку з технологічною необхідністю і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 01:00 год. 21 червня до 23:00 год. 22 червня тимчасово припинено водопостачання житлових районів «Сонячний», «Аляска», «Північний», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишніх сіл.