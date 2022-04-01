На численні звернення жителів Тернополя та з метою покращення обслуговування пасажирів новим автобусним маршрутом №38, на вул. С.Крушельницької облаштовано нову тимчасову зупинку «на вимогу». Зупинка влаштована в напрямку від центру – перед перехрестям з вулицею Опільського.

Зупинка автобусів на вул.С.Крушельницької здійснюватиметься у випадку наявності пасажирів на посадковому майданчику, або на вимогу пасажирів, які знаходяться в салоні автобуса і мають бажання вийти.

Як пояснюють в управлінні транспортних мереж та зв’язку, дана зупинка є тимчасовою, оскільки в умовах воєнного стану наразі неможливо зробити капітальні роботи та влаштувати там повноцінну зупинку.

Ми вдячні патрульній поліції за погодження влаштування даної зупинки, що покращить якість перевезення пасажирів.

Нагадаємо, що новий автобусний маршрут №38 «Кооперативний коледж – вул. Київська – вул. Лесі Українки» розпочав роботу 11 березня. Він проходить вулицями Руська – Замкова – С. Крушельницької – Збаразька – просп. Злуки – Генерала М. Тарнавського – Київська – 15 квітня – Протасевича – Лесі Українки – Слівенська – просп. С.Бандери – Руська – Замкова з усіма зупинками на шляху проходження. Наразі на автобусному маршруті працюють п’ять одиниць транспорту – це нові низькопідлогові автобуси, які нещодавно прибули у Тернопіль.