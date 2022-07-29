На раді оборони прийняли рішення про збільшення кількості укриттів у Тернополі. Відтак сховища планують облаштувати в ресторанах, магазинах, інших громадських будівлях. Там перебувати зможуть всі охочі.

У ресторанах і магазинах укриття працюватимуть з 10.00 до 22.00.

«На раді оборони прийнято рішення про збільшення кількості місць, які будуть слугувати укриттями. Визначено цілий ряд суб’єктів господарювання, це переважно заклади громадського харчування і магазини, чиї приміщення є безпечними для перебування там під час сигналу повітряної небезпеки. Їм дана можливість не закриватися під час сигналу ракетної небезпеки, продовжувати працювати. Будь-хто з мешканців, які будуть проходити поряд, будуть мати можливість зайти туди, заховатися в тому укритті. Всі вони будуть мати маркування словом «укриття». Окремо промаркуємо ті укриття, які не для всіх – це медичні заклади та садочки. Вони передбачені лише для тих, хто там перебуває. Окремо промаркуємо ті укриття, які працюють цілодобово по всьому місту, а також ті, які працюють з 10.00 до 22.00», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, вже запрацювали укриття в драматичному театрі та у приміщенні центрального універмагу.