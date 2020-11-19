Серед проектів-переможців громадського бюджету Тернополя, які будуть реалізовуватися у 2021 році – облаштування центру стерилізації для собак та мультифункціонального майданчика для домашніх тварин.

Зоозахисники тривалий період чекали втілення цих ініціатив, завдяки підтримці тернополян вони будуть реалізовані у 2021 році.

«Можна вітати ГО «Ноїв Ковчег» із перемогою проекту громадського бюджету на 2021 рік: №108 “Газифікація, опалення та благоустрій території центру стерилізації для собак”, за який ми з вами вболівали і допомагали збирати голоси! Важко уявити, як стерилізаційний центр міг досі бути без газу і опалення, які є доволі базовими складовими його безперебійної роботи, але дуже круто, що вдалось прорватись цьому проекту з-поміж шкільних, з якими було відчутно важко тягатись. Спасибі друзі усім, хто долучився голосом і допоміг його популяризувати!», – зазначила тернопільська волонтерка і зоозахисниця Людмила Чеховська.

Нагадаємо, цього року переможцями громадського бюджету у Тернополі стали 7 великих і 16 малих проектів. На реалізацію цих проектів виділено майже сімнадцять з половиною мільйонів гривень.