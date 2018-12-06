У Тернополі облаштують СТО для електрокарів
Станція технічного обслуговування електрокарів з автоматичною зарядною станцією може з’явитися у Тернополі. Її будівництво внесли до переліку інвестиційно-привабливих об’єктів.
Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.
– На основі багатьох звернень громадян про забезпечення будівництва станції обслуговування електроавтомобілів ми розіслали листи у різні підрозділи та структури міської ради, щоб віднайти земельну ділянку для станції. Відповідна земельна ділянка є у КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення». Тому є прохання доповнити перелік інвестиційно-привабливих об’єктів ще одним пунктом: «Облаштування станції технічного обслуговування електрокарів з автоматичною зарядною станцією».
Юрій Дейнека також зазначив, що ділянку для зведення такої станції вибрали на вулиці Будного. Вона займатиме площу 0,316 гектарів.
Ольга Трач
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