У зв’язку із зростанням чисельності населення у місті, збільшенням кількості одиниць приватного транспорту та розширенням житлових мікрорайонів, у Тернополі, як і в інших містах України, виникає необхідність у внесенні змін в організацію руху транспорту та оптимізацію його роботи.

Як пояснив заступник міського голови Владислав Стемковський, транспортна інфраструктура Тернополя 60-80-х років не була розрахована та таке навантаження на дорогах, і схеми організації дорожнього руху на деяких вулицях міста, які були розроблені раніше, вже не відповідають сучасним транспортним потокам. Тому у Тернополі необхідно оптимізувати дорожній рух, насамперед, на тих перехрестях, де часто трапляються ДТП та виникають затори.

«Уже найближчими днями такі роботи розпочнуться на перехресті вулиць Академіка Корольова – Р. Купчинського (так зване «байківецьке перехрестя»). Раніше на перетині цих вулиць не було такої чисельності автомобілів, адже це практично була крайня частина Тернополя, а зараз мікрорайон активно розвивається і збільшується навантаженість на дороги, – зазначив Владислав Стемковський. – А так, як на даному перехресті головною дорогою є та, що веде від вул. Купчинського до вул. Корольова, а другорядною – дорога в напрямку с. Байцівці, водії, що курсують в село або з села, часто не надають перевагу в русі і вчиняють аварії. Тому для безпеки водіїв і пішоходів на цьому перехресті буде внесено зміни в організацію дорожнього руху та влаштовано тимчасовий круговий рух транспорту».

Кільцева розв’язка на перехресті вулиць Академіка Корольова – Р. Купчинського буде влаштована після погодження схеми ОДР з патрульною поліцією. Якщо така експерементальна схема дасть позитивні результати і тернополяни підтримають її, вона буде влаштована там на постійній основі.

До слова, зміни в організацію руху транспорту вноситимуться і на інших автомобільних дорогах та перехрестях в Тернополі.

Переглянути запропоновані зміни і надати власні пропозиції можна на порталі електронних опитувань.