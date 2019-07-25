Тернопіль оновлюється. Від початку року в місті облаштували вже 40 дитячих майданчиків. Роботи тривали у різних мікрорайонах, на прибудинкових територіях.

Де робити ремонт майданчиків – узгоджували з мешканцями. Гроші виділили з міського бюджету, та до кінця року планують збільшити кількість оновлених майданчиків до 62, повідомляє Тернопіль 1.

Маленька донечка підростає у Мар’яни. Але вона боїться відправляти дитину гратися на аварійні майданчики. Жінка каже, важливо, аби комунальники і надалі облаштовували безпечні ігрові зони на прибудинкових територіях. Щоб діти не травмувалися і батьки були спокійні.

– Потрібно взагалі той металолом радянський весь зносити і ставити щось нове, сучасне і безпечне для дітей, – каже тернополянка Мар’яна.

Також вона вважає, що майданчик повинен бути біля кожного будинку, щоб діти не бігали гратися у сусідні райони.