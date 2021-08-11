У Тернополі облаштовують центр для дітей, які постраждали від насильства

Центр для дітей, які постраждали від насильства, облаштують у Тернополі. Тут діти зможуть отримати психологічну, медичну, соціальну та юридичну допомогу.

Центр діятиме під назвою «Барнахус». Його облаштовують у приміщенні, що знаходиться на вулиці академіка Андрія Сахарова. Наразі тут проводять ремонтні роботи. Як розповів начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд, діти, які постраждали від насильства зможуть отримати необхідну підтримку.

«Спеціалісти центру будуть створювати максимально дружнє та нетравматичне середовище, у якому дитина зможе надати повну інформацію, необхідну для розслідування. Центр матиме чотири кімнати: кримінального розслідування, співпраці-захисту, роботи з фізичним і психічним здоров’ям».

У центрі «Барнахус» правоохоронці зможуть отримати свідчення дитини. В іншій кімнаті за співбесідою спостерігатимуть суддя, соціальний працівник, співробітники поліції, прокуратури, адвокат обвинуваченого й адвокат з прав дитини. Інтерв’ю записуватиметься на відео і використовуватиметься в суді на основних слуханнях. Після співбесіди дитина зможе пройти медичний огляд та реабілітацію у центрі.