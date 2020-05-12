Тимчасовий притулок для тварин облаштовують у Тернополі зоозахисники. Через відсутність спеціалізованого приміщення волонтери майструють дім для чотирилапих власноруч.

На утриманні у тернопільських зоозахисників — більше десятка собак і котів. Вони потребують не лише харчування, а й допомоги ветеринарів.

“У нас, на жаль, нема спеціалізованого приміщення для утримання тварин. Єдине, що маємо – невеличка територія (теж не наша, але хоч щось), яка нас трохи виручала. Наразі там живе 8 собак. Усі вони, на превеликий жаль, ніяк не можуть знайти свої домівки. А тим часом дорослішають і показують свої характери. Колектив там переважно жіночий і не всі дами згідні жити в любові та злагоді. Єдиний вихід – надійно розмежувати територію на сектори. Плануємо придбати секційну огорожу. Приблизна вартість однієї — 300 грн. Дуже просимо допомогти, доки вони не з’їли один одного. Наші реквізити: 5168 7427 1465 0599 – Ляпандра К. І. Також тепер є можливість переказати кошти з картки на картку через наш сайт: https://www.virnidruzi.com.ua, натиснувши кнопку “ДОПОМОГТИ”, – розповідає керівниця благодійної організації “Вірні друзі” Алла Ляпандра.

Охочих дати дім чотиролапим, волонтери просять зголошуватися. Зоозахисники пропонують не купувати тварин, а приютити бездомних.

Софія Романська