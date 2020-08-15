У Тернопільському благодійному фонді “Карітас” облаштовують інклюзивний дитячий майданчик. Територію вже встелили щебенем і встановлюють там гойдалки.

Бюджет інклюзивного дитячого майданчика сягає майже мільйона гривень. Більшу частину необхідних коштів волонтери уже зібрали, втім, щоб завершити роботи, потрібна ще чимала сума, – каже директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Відтак небайдужих людей просять про допомогу.

“Ремонті роботи тривають. Наші волонтери працюють над облаштуванням грального майданчика. Вдячні усім небайдужим людям, які долучилися до реалізації цього проекту. Але щоб завершити роботи, ми маємо потребу дозбирати 250 тис. грн. Хочеться дякувати усім, хто вже долучився до проекту. Мільйонний проект майже зреалізований. Хочемо вже завершити роботи, щоб тут на території могло перебувати багато діточок із своїми батьками чи опікунами. Віримо, що вже зовсім скоро дітки з інвалідністю отримають цю можливість з користю проводити час на свіжому повітрі та спілкуватися із своїми друзями”.

Підтримати благодійний проект “Подаруй світло” можна, поповнивши банківський рахунок. Номер карти Приват Банку — 4149629382459774 (Кічула Сергій Васильович).

Софія Романська