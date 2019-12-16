Через свою безпечність потерпів житель краю. Чоловік зайшовши до помешкання не зачинив вхідні двері. Як наслідок, позбувся сумки в якій знаходилася готівка.

Із заявою про злочин до Лановецького відділення поліції звернувся 57-річний потерпілий. Він зазначив, що невідома особа викрала його майно. Допоки заявник знаходився в одній із кімнат, крадій виніс сумку, яка знаходилося при вході.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що до злочину причетний місцевий мешканець 1994 року народження. Молодик вперше попадає в поле зору правоохоронців.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України.