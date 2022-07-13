У Тернополі вирішили об’єднати спортивний ліцей і школу №25.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. За його словами, на базі школи №25 буде створено академічний ліцей «Генезис».

Тернопільська початкова школа №4, що на вул. Бригадній у мікрорайоні Кутківці, буде працювати як заклад дошкільної освіти. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії міської ради.

«Прийнято рішення про об’єднання спортивного ліцею і школи №25, створення академічного ліцею на базі школи №25, поки він знаходиться на територіальній базі школи №25. Згодом ми плануємо перемістити їх до приміщення школи, яке плануємо добудувати у Кутківцях. Очевидно це буде після завершення військових дій. Також дошкільні навчальні заклади, які раніше знаходилися на базі в Кутківцях, початкові класи теж будуть переведені у цей ліцей. А дошкільний навчальний заклад буде повністю перетворений на дитячий садочок», – зазначив Сергій Надал.

В управлінні освіти міської ради наголошують: змінюється лише юридичне підпорядкування школи і діти початкових класів продовжать своє навчання у початковій школі №4 до тих пір, допоки не завершиться будівництво ЗОШ №25. У Тернопільському закладі дошкільної освіти №32 діятиме 160 місць і сім вікових груп.