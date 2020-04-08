Наразі важких пацієнтів з COVID-19 у тернопільських лікувальних закладах немає, запевнив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Хворі на коронавірус мають середній ступінь важкості.

Втім, сьогодні у Тернополі та області з’явилися нові підозри щодо коронавірусу, – зазначає Василь Даньчак. Вони потребують ПЛР дослідження.

«Якщо говорити про підозри, станом на сьогодні маємо у лікарні швидкої допомоги вісім підозр, обрано зразки на дослідження, які відбуватимуться в обласному лабораторному центрі. Загалом в області 168 підтверджених випадків на COVID-19. 9 випадків підтверджено серед тернополян. Пацієнти перебувають у двох відділеннях в стаціонарах, вони мають середній ступінь важкості. Наразі важких пацієнтів немає».

Додамо, в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них — 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу епідеміологи країни виявили 206 нових випадків. На Тернопільщині вже другу добу нових фактів коронавірусу не підтверджують.

Софія Романська

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