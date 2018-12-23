У Тернополі нігерієць побив американця через неповнолітню українку

23/12/2018 Розмір тексту:

За два кримінальних злочини – за крадіжку та грабіж, відповідатиме у суді уродженець Нігерії, 1996 року народження. Підозрюваний напав та побив громадянина сполучених штатів.

За словами правоохоронців, до них ще 12 грудня із заявою про нанесення тілесних ушкоджень звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що на даний час працює в столиці. Через інтернет познайомився з дівчиною.

Під час переписки вона поскаржилася на складне матеріальне становище і попросила допомогти фінансово. Американець погодився. Зустрітися домовилися в Тернополі. Нова знайома зняла товаришеві номер в одному з готелей обласного центру. І в той момент, коли вони спілкувалися в кімнаті, до них увірвався нігерієць та почав бити гостя.

Вже під час розслідування стало відомо, що дебошир – це наречений дівчини, який також мешкав в тому ж готелі. А от спільна подруга, як з’ясувалося, неповнолітня.

Аби припинити побої, американець запропонував гроші. За залагодження конфлікту спочатку заплатив 7 тисяч гривень. Але цього було мало і нігерієць відібрав мобільний у потерпілого і зажадав за нього викуп – ще 10 тисяч гривень.

Такі заробітки не завершилися тихо. Побитий іноземець за допомогою звернувся до правоохоронців. Тепер саме працівники поліції повинні розставити усі крапки над І, а подальшу долю підозрюваного вирішить суд.