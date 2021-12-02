У Тернополі незабаром запрацює дитсадок, який відкрили за сприяння Церкви

Тернопільська міська рада підписала меморандум з Тернопільсько-Зборівською архиєпархією Українсько Греко-Католицької Церкви.

З метою забезпечення реалізації права дітей Тернопільської міської територіальної громади на здобуття дошкільної освіти, 1 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради погодив договір між Тернопільською міською радою та Релігійною організацією «Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Греко-Католицької церкви» щодо організації функціонування Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №7 Тернопільської міської ради, а також погодив Меморандум про співпрацю, який був підписаний 30 листопада між Тернопільською міською радою і Релігійною організацією «Тернопільсько-Зборівська архиєпархів Греко-Католицької церкви».

«Тож уже найближчим часом на вул. Парковій, 12 розпочне свою діяльність заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7, розрахований на 40 місць, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Я дякую архиєпископу і митрополиту Тернопільсько-Зборівському владиці Василю Семенюку за благословення та співпрацю».

Нагадаємо, рішення про створення дитячого садочка було прийняте на сесії 29 жовтня з метою розширення мережі закладів дошкільної освіти Тернопільської громади.

Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти буде функціонувати й спеціальна та інклюзивна групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Додамо, у будівлі дитсадка за сприяння Української Греко-Католицької Церви Тернопільсько-Зборівської архиєпархії проведено необхідні ремонтні роботи із енергозбереження, зокрема, утеплено фасад, замінено вікна, проведено капітальний ремонт усіх приміщень, санвузлів, харчоблоку, ігрових кімнат, а також закуплено нове необхідне обладнання. Заклад відповідає усім державним стандартам та вимогам і готовий приймати дошкільнят.