Ввести в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для абонентів комунального підприємства “Тернопільводоканал” планують із червня.

Як повідомляють на підприємстві, 28 травня 2019 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затверджено постанову, якою встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для КП “Тернопільводоканал”. Тариф на централізоване водопостачання складатиме 8,004 гривень за метр кубічний та на централізоване водовідведення – 10,188 гривень, разом – 18,192 гривень за кубометр. У зв’язку з цим, у водоканалі просять споживачів у травні 2019 року подати показники лічильників та розрахуватись за надані послуги, згідно з тарифами, які діють на даний час.

Попереднє підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення у Тернополі відбулося на початку цього року. Тоді тариф із 14,86 зріс до 16,30 гривень. Тепер ціна за водопостачання підніметься ще на 1,89 гривень за кубометр.

Наступного року послуги підприємства стануть ще дорожчими. 28 травня у «Тернопільводоканалі» відбулося громадське обговорення проекту тарифів на 2020 рік на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення. При формуванні нових тарифів фахівці водоканалу врахували витрати на електроенергію, амортизацію, податки, повернення тіла і відсотків кредиту Світового банку, оплату праці, прогнозовані ціни на паливно-мастильні матеріали тощо. За попередніми розрахунками, тарифи у 2020 році зростуть ще на 14 гривень, і споживачі платитимуть за централізоване постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 15,80 гривень, а за водовідведення – 16,90 гривень за кубометр. Після громадського обговорення усі матеріали, що стосуються тарифів на наступний рік, подали на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ольга Трач