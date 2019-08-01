31 липня близько восьмої години ранку до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярмуша в обласному центрі вночі невідомі особи пошкодили два автомобілі марки Рено.

Про випадок повідомила власниця одного з транспортних засобів, розповідають у поліції.

Виїхавши на місце події, працівники Тернопільського відділу поліції встановили, що в іномарці, яка належить заявниці, було приспущене вікно, пошкоджена панель та зникли реєстратор, а з гаманця пропало близько тисячі гривен. В іншій автівці невідомі розбили заднє пасажирське вікно з правого боку, не взявши з салону нічого.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 185 ККУ.