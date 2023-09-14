У Тернополі неповнолітній мотоцикліст влетів в автомобіль. ФОТО

З переломами та забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала сімнадцятирічного жителя Білецької територіальної громади. Юнак потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 13 вересня близько 21:30 на Микулинецькій у Тернополі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “ВАЗ 21061”, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із мотоциклом “Lifan”.

Двоколісником керував неповнолітній. Хлопця госпіталізували, а у кермувальника легківки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.