У вчиненні важкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну мешканку Тернопільського району.

Неповнолітню затримали відповідно до статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу, повідомили у поліції.

9 травня близько 4 години ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої медичної допомоги, що за місцем проживання вони виявили тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний житель Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич, правоохоронці провели першочергові слідчі дії: опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження. Таким чином оперативно встановили особу підозрюваної в скоєнні важкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ – умисне вбивство. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.