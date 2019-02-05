У Тернополі неповнолітня кілька разів крала одяг з крамниці

05/02/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції неповнолітній жительці обласного центру. Правоохоронці довели причетність дівчини до серії крадіжок, які вона вчинила в одному і тому ж торговому закладі.

Як повідомила заявниця, вона затримала невідому дівчинку, яка намагалася викрасти товарно-матеріальні цінності на суму майже 2000 гривень, але їй це не вдалося.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила особу крадійки. Нею виявилася місцева мешканка 2003 року народження, повідомляють у поліції.

У ході перевірки причетності підозрюваної до скоєння аналогічних злочинів, поліцейським стало відомо, що зловмисниця вже неодноразово криміналила в тому ж магазині. Вона виносила різнманітний одяг на чималі суми, але востаннє була помічена працівницею магазину й затримана на гарячому.

Тепер їй прийдеться відповісти перед законом відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка». Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.