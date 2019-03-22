Одиноким жителям Тернополя, які не можуть самостійно пересуватися, безкоштовно доставлятимуть гарячі обіди. Благодійний фонд «Карітас» розпочинає новий соціальний проект під назвою «PRO Милосердя». Благодійну ініціативу сьогодні представили в обласному центрі.

«У Тернополі чимало одиноких людей похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися», – каже ініціатор проекту, представник волонтерського лідерського руху «Файне. UA» Сергій Кічула. Відтепер у їхні домівки безкоштовно доставлятимуть гарячі обіди. «Основна мета проекту полягає у тому, що для даної категорії громадян нашого міста буде здійснюватися безкоштовна доставка гарячих обідів. Наразі цією послугою зможе скористатися для початку лише 10 cамотніх осіб, які є підопічними проекту “Домашня опіка”, але з часом за співпраці «Карітасу» і Тернопільської міської ради проект охопить більшу кількість потребуючих людей у місті Тернополі».

З нагоди відкриття нового соціального проекту в благодійному фонді «Карітас» відбувся молебень за участю Преосвященнішого Владики Теодора. Він освятив автомобіль, який буде доставляти обіди потребуючим мешканцям обласного центру.

Софія Романська