Працівники Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження щодо мешканця міста. Чоловік привласнив скриньку з пожертвами.

До працівників територіального підрозділу звернулася жінка. Вона розповіла, що невідома особа перебуваючи в приміщенні місцевого кафетерію викрала пожертви для потребуючих дітей. На момент скоєння злочину в скриньці знаходилося близько 1000 гривень.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Чоловік 1981 року народження неодноразово вчиняв подібного роду злочини.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.