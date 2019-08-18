Дітям заборонено відвідувати школи та садки без щеплень за національним календарем, – повідомила на брифінгу в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Вона аргументує цю заборону Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а також постановою Верховного суду України. Втім, винятком можуть бути протипоказання до вакцинації. Такі діти будуть оформлені на індивідуальне навчання.

«Перед початком навчального року дитина має отримати щеплення від десяти інфекційних хвороб», – зазначає Уляна Супрун. «Зокрема, потрібно вакцинуватися від гепатиту В, туберкульозу, кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, хіб-інфекції. Діти, які не мають щеплень від цих хвороб, не будуть допущені до навчання в організованих колективах. Відповідно до Постанови Верховного Суду, держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей».

В управлінні освіти і науки ТМР інформацію про заборону відвідувати школи та садки без щеплень підтверджують. А ще додають, це стосується і студентів вишів.

Вакцинація – єдиний ефективний метод захисту від небезпечних інфекційних хвороб, – стверджує лікар-епідеміолог Марія Павельєва. Проблеми з масовим поширенням кору на Тернопільщині пов’язані із недостатнім рівнем колективного імунітету. А ще в регіоні є ризик епідемії дифтерії.

Діти та дорослі можуть щеплюватися від кору безкоштовно, попередньо звернувшись до сімейного лікаря. Пройти вакцинацію за національним календарем можна за такими адресами: вул. Золотогірська 12 та Микулинецька, 116, вул. Федьковича, 16; бульв. Д. Галицького, 28У вул. Миру, 11; вул. Київська, 12; просп. Злуки, 57; вул. Морозенка, 7.

Софія Романська