У Тернополі ситуація із захворюванням на коронавірус залишається стабільною. Із 14 на 15 квітня не було виявлено нових випадків зараження.

Станом на ранок 15 квітня, за даними начальника відділу хорони здоров’я та медичного забезпечення Василя Даньчака, у місті лабораторно підтверджено діагноз «COVID-19» у 13 осіб, в тому числі в однієї дитини. 11 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, а двоє – в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Нових підозр на захворювання немає.

Інтенсивний показник захворюваності, як повідомив заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Володимир Паничев, у Тернополі становить 5,9 випадків на сто тисяч населення.

– Враховуючи щільність населення у Тернополі та ступінь соціальних контактів були найбільші ризики щодо кількості та поширення захворювання в обласному центрі, – відзначив під час засідання міського Оперативного штабу Володимир Паничев. – Однак, заходи, які здійснюються у Тернополі дозволили утримати ситуацію на прийнятному рівні. Багатьом людям тяжко оцінити те, що не відбулося і, можливо, складається думка, що його не відбулося тому, що не мало бути. Навпаки, не відбулося серйозних ускладнень завдяки всім тим діям, які здійснювалися до сьогодні. Це означає, що всі обмежувальні заходи мають так само неухильно виконуватися й надалі, особливо під час Великодніх свят. Маємо розуміти, що є ще слабкі місця, які потребують уваги. Зокрема, це банкомати і водомати. Це місця опосердкованого контакту. Навіть якщо ми не контактуємо один з одним, і не потискаємо один одному руки, то користуємось клавіатурою банкомату чи водомату. Тому вони потребують посиленого режиму утримання, догляду, миття та дезінфекції.

Зважаючи на зауваження фахівця на засіданні оперативного штабу 15 квітня прийняли рішення заборонити роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків. Власники банкоматів, терміналів, платіжних кіосків та водоматів повинні проводити поточне прибирання не менше двох разів на день та раз на день дезінфікувати автомати або укласти угоду з управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології для проведення дезінфекції з відшкодуванням коштів за дану послугу.

Ольга Трач

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