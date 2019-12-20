20 грудня на черговій сесії міської ради вирішено оголосити у Тернопільській міській територіальній громаді 2020 рік Роком молоді.

«У грудні цього року Тернопіль отримав звання «Молодіжна столиця України», і після цього відбулася зустріч Молодіжної міської ради з громадськими організаціями та об’єднаннями молоді, на якій саме вони спільно вирішили, щоб оголосити наступний рік у Тернопільській МТГ Роком молоді, – відзначив Сергій Надал. – Тому в 2020 році ми будемо максимально активізовувати та залучати тернопільську молодь до участі в житті громади, а ті заходи, які заплановані впродовж року та те фінансування, що передбачене на їхню реалізацію, стануть для них додатковим добрим стимулом. Вірю, що спільно з молодіжними організаціями, студентами та соціально активною молоддю ми зможемо показати гідний приклад для всієї України».

До слова, відповідно до рішення, зараз розробляється стратегія реалізації Року молоді у 2020 році.