Станом на 1 червня 2019 року на обліку в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості перебували 2418 незайнятих громадян з числа осіб, що проживають на території Тернопільської ОТГ

Із них статус безробітного мали 1228 особи, що на 53 особи більше, ніж на відповідну дату минулого року (1175 особи).

Жінки складають 67,4 % від загальної чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних – 47,5 %.

Чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня – травня 2019 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 4580 осіб.

З початку 2019 року працевлаштовані (в т. ч. самостійно) 1577 незайнятих громадян.

На громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 159 особи з числа жителів Тернопільської ОТГ.