У Тернополі намагалися пограбувати “Швидко Гроші”. ВІДЕО

25/12/2018 0
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Співробітники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу, яку підозрюють у вчиненні злочину.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася 11 грудня.

Невідомий зайшов у відділення компанії «Швидко  Гроші», що на вулиці Живова, та шляхом погроз вимагав кошти у працівниці.

Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.

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