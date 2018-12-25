У Тернополі намагалися пограбувати “Швидко Гроші”. ВІДЕО

25/12/2018 Розмір тексту:

Співробітники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу, яку підозрюють у вчиненні злочину.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася 11 грудня.

Невідомий зайшов у відділення компанії «Швидко Гроші», що на вулиці Живова, та шляхом погроз вимагав кошти у працівниці.

Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.