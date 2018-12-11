У Тернополі “накрили” величезну партію нелегальних “Айфонів”. ФОТО

11/12/2018 Розмір тексту:

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області ліквідували схему незаконного ввезення та продажу техніки відомих торгових марок.

Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

“В рамках проведення операцій «Мережа», «Рубіж-2018» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212, ч.3 ст. 229 КК України було встановлено групу приватних підприємців, які здійснювали реалізацію техніки відомої торгової марки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, годинники) на території Тернополя та Тернопільської області, а через мережу Інтернет – по всій території України.

Замовлення від клієнтів на придбання техніки приймались через спеціалізовані сайти в мережі Інтернет, акаунти у соціальних мережах та акаунти на платформі онлайн-оголошень.

Техніку купували закордоном за іноземну валюту та доставляли на митну територію України подрібненими партіями через міжнародні поштові відправлення.

При цьому фігуранти не відображали вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку,внаслідок чого не сплатили до бюджету більше 1 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також незаконно, без дозволу власника, використовували торговий знак виробника техніки при оформленні місць реалізації.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в місцях зберігання та реалізації техніки та за адресами проживання фігурантів. За результатами обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання 510 мобільних телефонів, 46 планшетів, 4 ноутбуки, 20 навушників, 28 годинників, 82 тис. грн. готівкою у національній та іноземній валюті, чорнові записи, бухгалтерські документи.

Всього вилучено ТМЦ на суму більше 5,7 млн. грн”, – написав посадовець.